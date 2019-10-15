Исследователи раскрыли тайну эволюции загадочных древних "хоббитов"

Ученые выяснили, что совсем недавно открытые Homo floresiensis и Homo luzonensis приобрели карликовый рост в процессе эволюции. Специалисты пришли к данному выводу в результате проведенного компьютерного моделирования.

Впервые останки людей маленького роста были найдены в 2003 году на острове Флорес в Индонезии. За низкий рост ученые назвали их "хоббитами".

Именно остров Флорес стал основой нового вида — Homo luzonensis. Некоторые ученые считали, что обнаруженные останки карликовых людей являются лишь единичными отклонениями.

Но когда были найдены новые аналогичные останки, сомнения развеялись. Ученые выяснили, что карликовые люди, рост которых был не более 90 см, исчезли 18 тысяч лет назад. Таким образом они жили до окончания ледникового периода и смогли пережить даже неандертальцев. В этом году на Филиппинах был обнаружен еще один человеческий вид, получивший название Homo floresiensis.

Ученые только недавно смогли объяснить, что стало причиной их миниатюрности. Они считают, что здесь сыграло роль "островное правило", означающее, что когда любой вид поселяется на острове, то, пытаясь приспособиться, он имеет тенденцию уменьшаться в размерах. Это произошло с Homo erectus, которые изначально населяли эти острова. Постепенно они уменьшились до размеров, оптимальных для жизни на острове.

С помощью компьютерного моделирования исследователи выяснили, что такое уменьшение размеров тела произошло всего лишь за 10 тысяч лет.

Исследователи утверждают, что полученные данные доказывают, что при наличии определенного набора параметров эволюция может проходить довольно быстрыми темпами.

Фото: ru.wikipedia.org

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