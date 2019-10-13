Предприятие "Роскосмоса" хочет сдавать в аренду базу на Луне с мини-АЭС

Корпорация "Стратегические пункты управления" разрабатывает проект базы на Луне с небольшой атомной электростанцией.

Компания является одним из предприятий российской госкорпорации "Роскосмос", сообщают "РИА Новости".

Лунная база с небольшой атомной электростанцией, на которой смогут жить одновременно 50 человек, будет стоить 462 миллиона долларов.

Места на базе "Стратегические пункты управления" планируют сдавать в аренду. В корпорации считают, что так ее строительство окупится буквально за год.

Лунную базу предлагается отправить на естественный спутник Земли уже в 2028 году.