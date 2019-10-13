Корпорация "Стратегические пункты управления" разрабатывает проект базы на Луне с небольшой атомной электростанцией.
Компания является одним из предприятий российской госкорпорации "Роскосмос", сообщают "РИА Новости".
Лунная база с небольшой атомной электростанцией, на которой смогут жить одновременно 50 человек, будет стоить 462 миллиона долларов.
Места на базе "Стратегические пункты управления" планируют сдавать в аренду. В корпорации считают, что так ее строительство окупится буквально за год.
Лунную базу предлагается отправить на естественный спутник Земли уже в 2028 году.
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