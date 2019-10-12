В Росгидромете рассказали о погодной аномалии в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об интересной погодной аномалии, которая наблюдается на большей части России. По его словам, температура воздуха превышает климатическую норму на 4-6 градусов.

"По всей территории России наблюдается температурная аномалия. В Омске вовсе был побит температурный рекорд для 10 октября, температура воздуха в городе прогрелась до +21 градуса по Цельсию. Такая погода будет в регионе еще пять-шесть дней", - пояснил Вильфанд.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, Москву ожидают теплые выходные (15-18 градусов выше нуля). Теплыми в столице окажутся и первые три дня следующей недели, однако затем придет резкое похолодание.

Вильфанд утверждает, что аномалию спровоцировали многочисленные теплые массы, пришедшие с юга.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение метеорологов по поводу возникновения погодных аномалий. Погодные аномалии, так стремительно обрушившиеся на все регионы России и мира, связаны с изменением климата. Такое мнение высказывал экс-глава Росгидромета Александр Фролов.

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