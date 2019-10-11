Датская пивоварня представила первые в мире бумажные бутылки для пива

Корпорация Carlsberg представила два образца полностью биоразлагаемых бутылок для пива из бумаги. Компания опубликовала пресс-релиз, в котором рассказала о преимуществах своей разработки. В Carlsberg утверждают, что новая технология изготовления пивных бутылок позволит полностью отказаться от пластика.

Бумажные бутылки производят из биологической основы и они полностью пригодны для вторичной переработки. К проекту еще с 2015 года присоединились L`Oreal, Absolut и Coca-Cola. В корпорации подчеркивают, что смогли добиться существенных результатов благодаря слаженным действиям с единомышленниками.

"Мы довольны прогрессом, которого нам удалось добиться. Хоть мы еще не приблизились к конечному результату, но оба представленных образца являются важным шагом на пути к реализации итоговой задачи", - пояснили в Carlsberg.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в России могут запретить производство крафтового пива. С 2021 года в силу вступает новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, напомнили в российском ведомстве. Производство крафтового пива же в нем не предусмотрено, отмечают специалисты. Положения этого документа обязательны к применению, пояснили в Росстандарте. Поэтому деятельность частных российских пивоварен с 1 января 2021 года может быть приостановлена, указали представители ведомства.

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