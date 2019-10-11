Россия намерена использовать роботов при освоении Луны

Роботы будут помогать российским космонавтам работать на поверхности Луны. Это следует из материалов к контракту на исследования вопросов реализации пилотируемых полетов на спутник Земли.

Специалисты "Роскосмоса" планируют использовать интеллектуальные системы управления роботами для пилотируемых лунных миссий. На самой Луне космонавты будут в реальном времени управлять группой роботов на поверхности спутника Земли, также планируется работа машин в автономном режиме. При этом роботы должны будут уметь взаимодействовать между собой.

Ученые разработают систему отбора, подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов, разработать предложения по облику и основным тактико-техническим требованиям к лунному взлетно-посадочному комплексу. К 2022 году будет проработан проект программы исследования и освоения Луны на период до 2030 года и дальнейшую перспективу.