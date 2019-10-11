На фестиваль NAUKA 0+ в Москву приедут три нобелевских лауреата

В пятницу, 11 октября, в Москве откроется IX Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. На нем с лекциями выступят нобелевские лауреаты по химии Линдал Томас и Хершбах Дадли, а также обладатель Нобелевской премии по физиологии и медицине Вармус Харольд.

"Среди почетных гостей фестиваля есть три нобелевских лауреата. Это редкий случай, когда такое серьезное внимание уделяется нашему московскому фестивалю", — рассказал в четверг на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы заместитель руководителя образовательного ведомства столицы Антон Молев.

Генеральная ассамблея ООН объявила 2019 год Международным годом Периодической таблицы химических элементов по случаю 150-летия открытия русским ученым Дмитрием Менделеевым Периодического закона химических элементов. В этой связи темой московского фестиваля также стали Таблица Менделеева и химия в целом. Однако это не значит, что другие области науки не получат должного внимания. По словам Молева, базовые доклады будут связаны со сферой химии и всем, что с ней связано. Но сам по себе фестиваль охватит естественнонаучные и гуманитарные сферы, а также "вопросы, касающиеся экономики, и отчасти прикладные вопросы".

В рамках фестиваля будут организованы прямые включения с Международной космической станцией, Антарктической станцией и с крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий ЦЕРН.

"Исследователи, которые сейчас работают на этих объектах, будут полноценными участниками Московского фестиваля науки", — подчеркнул Антон Молев.

Особое место на фестивале будет уделено проектам предпрофессионального образования, которые сегодня активно развиваются в Москве. Посетители смогут узнать о работе академических, инженерных и медицинских классов в столичных школах, а также о "Курчатовском проекте".

"Для сотрудников системы образования это известные направления. Но очень здорово, что такое важное для всего нашего государства международное событие будет привлекать внимание к тому, что такое инженерные, академические классы, и это будет представлено наряду с выдающимися достижениями всей российской и мировой науки", — отметил Молев.

Главными площадками фестиваля станут Фундаментальная библиотека МГУ, Шуваловский корпус и химический факультет МГУ, Российская академия наук и Дворец пионеров. Всего же будет задействовано более 300 различных городских площадок, на которых пройдут около 6 тысяч мероприятий, в том числе лекций, мастер-классов и шоу.

"Это тот редкий случай раз в году, когда все, что существует в науке — российской и международной — можно будет узнать, пощупать и попробовать", — добавил Молев.