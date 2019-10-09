Ученые нашли микропластик по всему маршруту Северного морского пути

Российские ученые обнаружили частицы микропластика по всему маршруту Северного морского пути. Результаты исследования были представлены Тихоокеанским океанологическим институтом РАН имени В.И. Ильичева. Об опасности микропластика для живых организмов рассказал Эксперт проекта "Ноль отходов" "Гринписа" России Алексей Киселев.

По его словам, тема микропластика только начала изучаться, однако полученные результаты уже говорят о том, что его частицы оказывают губительное влияние на живые организмы. В качестве подтверждения своей теории Киселев привел результаты исследования австралийского университета. Ученые из Австралии отваривали в воде пластиковый пакет, а затем помещали в отвар водяных блох.

Поведение организмов было угнетенное, наблюдались отклонения в развитии.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что употребление воды из пластиковых бутылок может быть опасно. Согласно последним исследованиям ученых, практически вся вода, продающаяся в пластиковых бутылках, содержит его частицы.

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