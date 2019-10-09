Астронавт США побьет рекорд РФ по числу выходов в открытый космос

Американский астронавт Эндрю Морган может побить рекорд российских космонавтов, если выполнит девять выходов в открытый космос за один полет. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

За время своего первого космического полета американец совершил уже два выхода с борта Международной космической станции (МКС). Еще два выхода запланированы в октябре и пять в ноябре-декабре текущего года. Астронавт должен заменить аккумуляторные батарей снаружи Международной космической станции и отремонтировать спектрометр.

В 1990-х россияне Сергей Крикалев и Анатолий Соловьев совершили по семь выходов с борта российской орбитальной станции "Мир".

Сейчас на борту МКС также находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американки Кристина Кук и Джессика Меир, итальянец Лука Пармитано.