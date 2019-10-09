Американский астронавт Эндрю Морган может побить рекорд российских космонавтов, если выполнит девять выходов в открытый космос за один полет. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
За время своего первого космического полета американец совершил уже два выхода с борта Международной космической станции (МКС). Еще два выхода запланированы в октябре и пять в ноябре-декабре текущего года. Астронавт должен заменить аккумуляторные батарей снаружи Международной космической станции и отремонтировать спектрометр.
В 1990-х россияне Сергей Крикалев и Анатолий Соловьев совершили по семь выходов с борта российской орбитальной станции "Мир".
Сейчас на борту МКС также находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американки Кристина Кук и Джессика Меир, итальянец Лука Пармитано.
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