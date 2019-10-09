Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на космический аппарат, который при приближении иностранного спутника-шпиона способен маскироваться, изменяя свою форму.
Об этом сообщает РИА "Новости".
В пояснении к патенту, зарегистрированному в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, написано, что изобретение обеспечивает возможность снижения заметности за счет изменения площади отражающей поверхности панели солнечных батарей.
Идея заключается в создании панелей солнечных батарей, способных трансформироваться из плоского состояния в полусферу, что снижает площадь отражающей поверхности и общую заметность космического аппарата.
Таким образом, иностранные спутники-инспекторы, могут пройти мимо, не заметив его. Когда спутник-шпион отойдет на безопасное расстояние, солнечные батареи снова разворачиваются.
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