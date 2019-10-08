Роскосмос поставит памятник потерпевшему аварию кораблю "Союз"

Роскосмос разместит на своей территории спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-10", который потерпел аварию в октябре минувшего года.

Стоимость проекта составит 7,51 миллиона рублей, следует из размещенной на официальном сайте госзакупок документации, сообщает ТАСС.

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-10" будет расположен на постаменте диаметром в восемь метров. На стене, стоящей за ним, будут вручную сделана надпись: "Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-10".

На переднем плане же будет установлена специальная доска со следующей надписью: "Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-10". Стартовал с космодрома Байконур 11 октября 2018 года на ракете-носителе "Союз ФГ"Во время пуска на 114-й секунде полета произошла авария ракеты-носителя из-за нештатного отделения блока "Д".

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" потерпел аварию 11 октября 2018 года вскоре после старта с космодрома Байконур. Находившиеся на борту космонавты Алексей Овчинин и Ник Хейг благодаря системе аварийного спасения ракеты благополучно приземлились в степях Казахстана.

Авария "Союза-ФГ" произошла в результате удара одного из боковых блоков первой ступени о вторую ступень носителя на этапе разделения.