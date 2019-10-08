Ученые обнаружили "опасное воздействие" на обсерваторию в космосе

Российско-германская астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" подверглась потенциально опасному воздействию в космосе. Об этом сообщил научный руководитель обсерватории со стороны ФРГ Петер Предель.

По его словам, в настройках обсерватории были обнаружены параметры, которые не могли быть вызваны командами с Земли. Предель утверждает, что установленные параметры могли представлять опасность для "Спектра-РГ". Сейчас работают только три модуля обсерватории из семи. Остальные будут выключены до тех пор, пока специалисты не определят причину и источник опасного воздействия.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что на земной орбите находятся "живые мертвецы". Директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк сообщил, что орбите Земли находятся два российский спутника, но они оба не полностью функционируют. Два космических аппарата "Спектр-Р" и "Ломоносов" были запущены в 2011 и 2016 годах.

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