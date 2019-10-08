Ученые смогут изучать схожие с Землей планеты уже через 10 лет

Исследователи космического пространства смогут наблюдать за экзопланетами с кислородной — аналогичной земной — атмосферой примерно через десять лет.

Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил ведущий сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ профессор РАН Сергей Попов, сообщают "РИА Новости".

Примерно через десять лет, поясняет специалист, появятся телескопы нового поколения, которые и позволят искать и изучать планеты с кислородной атмосферой.

Напомним, что под экзопланетами в научном сообществе понимаются планеты, находящиеся за пределами Солнечной системы и вращающиеся вокруг иных звезд.