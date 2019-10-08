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Марсоход обнаружил на Красной планете высохшее древнее соленое озеро

Наука » Экология » Космос print

Марсоход Curiosity исследует на Красной планете место, где раньше было соленое озеро.

Об этом сообщает издание Naked Science.

Аппарат по исследованию Марса собрал местные обогащенные минеральными солями породы. Ученые исследовали их и пришли к выводу, что ранее на Красной планете существовали неглубокие соленые пруды.

Изначально, поясняют исследователи, Марс был более влажный, а затем уже превратился в пустыню.

Место, где раньше было соленое озеро, называется кратер Гейла. Кратер образовался после мощного удара небесного тела о Красную планету.

Темы марс curiosity озеро наука космос ученые кратер марсоход красная планета
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