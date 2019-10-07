Сделанные в 1959 году фотоснимки обратной стороны Луны удивили ученых

Российский государственный архив научно-технической документации предоставил "РИА Новости" одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны.

Фотографии естественного спутника планеты Земля были сделаны ровно 60 лет назад.

Глава отдела обеспечения сохранности и учета архивных документов Андрей Куракин отметил, что снимки обратной стороны Луны поразили ученых. Выяснилось, что спутник Земли с обратной стороны гораздо более гладкий, чем на видимой стороне.

Там меньше так называемых "лунных морей" и кратеров, пояснил Куракин.

Межпланетную станцию "Луна-3", которая и сделала вышеупомянутые фотоснимки, запустили 4 октября 1959 года. Через три дня свершилось эпохальное событие в истории освоения космического пространства — аппарат заглянул за "лунный горизонт" и сфотографировал обратную сторону Луны.

Именно на основании этих фотоснимков в 1960 году были составлены первый атлас и карта обратной стороны естественного спутника планеты Земля. В следующем, 1961 году, был выпущен новый глобус Луны.