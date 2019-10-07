Ученые назвали "практически безопасным" взрыв астероида ядерной бомбой

Российские ученые признали безопасным и эффективным способ уничтожения угрожающего планете Земля астероида с помощью запуска к нему ядерного устройства.

Об этом сообщается в издаваемом РАН "Астрономическом журнале", передают "РИА Новости".

Согласно предоставленной учеными информации, указанный метод эффективен и "практически безопасен". Если, конечно, отмечают специалисты, "соблюдать определенные условия".

Уничтожать сближающийся с Землей астероид необходимо перед его непосредственным падением на планету, говорится в "Астрономическом журнале".

Уничтожение астероида ядерной бомбой — вариант крайний, признают российские ученые. Возможны и варианты мягкого увода астероида с опасной траектории. Например, когда на протяжении длительного периода времени рядом с ним находится космический аппарат, который за счет гравитации отклоняет небесное тело подальше от планеты, поясняют ученые.

Но если такой "мягкий увод" длителен по времени и затруднителен, то уничтожение объекта с помощью ядерного взрыва происходит однократно и быстро, указывают эксперты.