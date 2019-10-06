Австралию признали самой безопасной страной в случае мировой пандемии

Ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии определили страны, которые смогут стать убежищем для человечества в случае "глобальной катастрофической пандемии". Об этом сообщает пресс-служба университета.

По словам специалистов, новые открытия в области генной инженерии могут привести к катастрофе, которая поставит человечество на грань вымирания. "Несмотря на то что носители болезни могут легко обойти границы между странами, закрытые острова, обладающие необходимыми ресурсами, могли бы изолировать от эпидемии население, которое могло бы жить на Земле после катастрофы", - отметили исследователи.

Ученые проанализировали климатические условия, наличие природных и энергоресурсов различных стран, имеющих выход к морю. В результате они составили список стран, которые смогут пережить потенциальную катастрофу.

Наиболее безопасными странами оказались Австралия, Новая Зеландия и Исландия. Высокие шансы на выживание имеют Япония, Куба, остров Фиджи, Ямайка и Барбадос.