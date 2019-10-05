В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний — увеличивается.
Об этом в интервью "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
На публикацию обратило внимание российское интернет-издание Lenta. ru.
Растут и среднемесячные температуры, рассказал специалист. В Москве, например, средние температуры января выросли на целых два градуса по Цельсию.
Аналогичная ситуация наблюдается и летом — июнь текущего года в столице страны оказался на 3 градуса теплее нормы.
Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.