Ученые нашли гриб, отравиться которым можно от одного прикосновения

Ученые из университета имени Джеймса Кука в Австралии обнаружили новый вид смертельно опасного гриба.

Об этом сообщает американская газета The New York Post.

На публикацию обратило российское интернет-издание News. ru.

Речь идет об огненно-коралловых грибах, слегка напоминающих морковь, поясняют австралийские ученые. Смертельно опасный гриб встречается в дождевых лесах Австралии.

Если дотронуться до него хотя бы пальцем, говорят эксперты, токсины все равно всосутся через кожу.

При употреблении этого гриба в пищу человека ждут резкие боли в животе, диарея, рвота, сильнейшая лихорадка и онемение конечностей. В том случае, если необходимая медицинская помощь не будет оказана, жертва гриба умрет.