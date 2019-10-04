Смартфоны Huawei, Samsung и Xiaomi легко взломать, заявили в Google

Эксперты аналитической группы Google Project Zero обнаружили серьезную уязвимость в операционной системе Android.

Уязвимость может дать мошенникам доступ к смартфонам компаний Pixel, Huawei, Oppo, Moto, Samsung, Oreo LG и Xiaomi, говорится в блоге Google Project Zero.

На публикацию обратили внимание "РИА Новости".

Согласно предоставленной информации, уязвимость содержится в коде ядра Android и может быть использована для полного взлома устройства. Воспользоваться ею хакеры могут установив зараженное программное обеспечение или же, например, совершив сетевую атаку.

Обнаруженная уязвимость затрагивает смартфоны с операционной системой Android версии 8. x и выше, предупредили в Google Project Zero.