Эксперты аналитической группы Google Project Zero обнаружили серьезную уязвимость в операционной системе Android.
Уязвимость может дать мошенникам доступ к смартфонам компаний Pixel, Huawei, Oppo, Moto, Samsung, Oreo LG и Xiaomi, говорится в блоге Google Project Zero.
На публикацию обратили внимание "РИА Новости".
Согласно предоставленной информации, уязвимость содержится в коде ядра Android и может быть использована для полного взлома устройства. Воспользоваться ею хакеры могут установив зараженное программное обеспечение или же, например, совершив сетевую атаку.
Обнаруженная уязвимость затрагивает смартфоны с операционной системой Android версии 8. x и выше, предупредили в Google Project Zero.
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