Космонавты утверждают, что в невесомости удобнее спать

Космонавтам удобнее спать в невесомости, чем в земных условиях. Об этом сообщил член российского экипажа МКС Александр Скворцов во время пресс-конференции. Он объяснил это тем, что во время сна в космосе не нужно переворачиваться с бока на бок.

"В невесомости спать удобнее, поскольку не нужно переворачиваться с бока на бок. Ты всегда находишься в расслабленном состоянии. Лично у меня ощущение от сна, что я проваливаюсь куда-то, а затем просыпаюсь от будильника", - заявил Скворцов.

По словам космонавта, он не помнит, снились ли ему сны во время первого полета на Международную космическую станцию. Сейчас Скворцов утверждает, что ему "иногда снятся" сны. Коллега Александра Скворцова Олег Скрипочка рассказал, что он видит одинаковое количество снов на Земле и в невесомости.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что космонавтам на МКС приходится пить снотворное, чтобы уснуть. При этом российские врачи считают, что космонавты должны засыпать сами и не рекомендуют им злоупотреблять снотворным. А вот американские специалисты, напротив, советуют астронавтам принимать перед сном успокоительное. Наверное поэтому перед сном космонавты из США очень любят принимать меланин, аналог гормона, выделяемого организмом.

Читайте также:

Невесомость - главный враг покорителей Марса