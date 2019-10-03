Лесозащитники обвинили бакланов в гибели сибирских лесов

Сотрудник "Центра защиты леса Республики Бурятия" ФБУ "Рослесозащита" побывал в Чивыркуйском заливе Забайкальского национального парка. Проплывая мимо острова Голый он заметил, что все деревья на нем мертвые и обгоревшие. Он предположил, что на острове был пожар, однако капитан судна, на которым плыл сотрудник "Рослесозащиты", рассказал ему в чем дело.

Оказывается вековые сосны оказались сожжены ядовитым пометом бакланов. По словам капитана корабля, такую же картину можно наблюдать и на берегу озера Бармашевое. Мореплаватель пояснил, что популяция бакланов в этих краях увеличилась многократно. Сейчас ими "облеплены" все скальные выходы.

Местные жители неоднократно жаловались на то, что количество бакланов стремительно увеличивается. Птицы съедают поражающие объемы рыбы. Счет идет на сотни тонн.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о вице-губернаторе Санкт-Петербурга Игоре Албине, который заявлял, что крышу стадиона на Крестовом озере повредили бакланы. Впоследствии Албин попросил прощения за свои слова.

Читайте также:

Правоохранители занялись искалеченными бакланами