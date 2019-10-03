Создатели новой части Call of Duty воссоздали в игре Банковский мост

Пользователи соцсетей и геймеры обсуждают новую часть Call of Duty. Их удивило то, что действие игры произойдет в том числе и в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно после публикации трейлера видеоигры. Там показан Банковский мост, с которого открывается вид на Спас-на-Крови и Казанский собор.

Геймеры обратили внимание на то, что разработчики заменили знаменитых грифонов, которые украшают мост, на менее мифических существ. В игре мост украшают два льва очень похожие на тех, что можно встретить на Дворцовой пристани.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о пяти самых страшных мостах в России. У человечества нет и не может быть спокойного отношения к мостам. Они всегда символизируют некий переход - от прошлого к будущему, с этого света на тот, от горя к радости (или наоборот). Глубинная магия этой, казалось бы, бытовой конструкции много раз получала свое выражение в мифах и поэзии многих народов мира.

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