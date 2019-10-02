NASA поделилось недоступными человеческому уху звуками с Марса

Посадочный модуль InSight записал на Марсе звуки, которые ухо человека не способно уловить.

Об этом сообщает официальный сайт NASA.

На публикацию обратила внимание "Российская газета".

Посадочный модуль записал удивительные звуки при помощи сейсмометра SEIC, который сам же на Красную планету и доставил.

Данный сейсмометр был разработан специально, чтобы записывать происходящие на Марсе звуки. Например, сейсмические волны, которые распространяют в глубине планеты.

Если бы на поверхность Марса высадился человек, то он бы не услышал их — звуки человеческому уху эти звуки недоступны.

В общей сложности, сообщает официальный сайт NASA, сейсмометр SEIC записал 100 различных событий. 21 из них представляет собой звуки "марсотрясений". Идентифицировать же происхождение других ученым пока не удалось. Они могут иметь отношение к "марсотрясения", а могут, например, быть звуками ветра.

Примечательно, что прослушать обработанные специалистами звуки с Марса можно на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства совершенно бесплатно.

Ранее руководство Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки подтвердило, что американские пилоты встречали НЛО.

Читайте также:

Крошки от пищи на МКС угрожают жизни и здоровью космонавтов.