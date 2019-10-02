Ученые обнаружили дельфинов в самой грязной реке США

Американские исследователи обнаружили более тысячи дельфинов в реке Потомак, которая была настолько сильно загрязнена, что получила звание "Национального позора" США. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В реке обитает множество видов морских млекопитающих. При этом в стране распространено убеждение, что людям плавать в ней небезопасно. Специалисты проекта Potomac-Chesapeake Dolphin, основанного специально для изучения и защиты дельфинов, впервые обнаружили млекопитающих в реке в 2015 году.

По мнению исследователей, присутствие и размножение дельфинов в Потомаке говорит о том, что постепенно река очищается. Американский проект "Чистые реки" внес большой вклад в экологическое состояние Потомака и ряда других водоемов страны. Это способствовало увеличению числа представителей фауны в этих областях.