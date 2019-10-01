В США хотят ремонтировать старые самолеты с помощью 3D-принтеров

Военно-воздушные силы США планируют изготавливать необходимые детали для ремонта старых самолетов с помощью 3D-печати, что позволит значительно снизить расходы на содержание и обслуживание техники.

Как пишет издание The Washington Post, главная проблема для американских летчиков заключается в том, что более 70% всех затрат составляет поддержание машин в рабочем состоянии. В последние годы эта проблема только обострилась. Доля старых самолетов в ВВС США в настоящий момент выше, чем когда-либо ранее. Таких машин насчитывается более пяти тысяч, их средний возраст составляет 28 лет.

При этом многие детали таких самолетов уже сняты с серийного производства. Из-за этого военным приходится платить внушительные суммы, чтобы их делали на заказ. Как указывает генеральный инспектор Пентагона, доходность по одному из контрактов на поставку запчастей для ведомства превысила 4000%.

По мнению американских военных, промышленные 3D-принтеры позволят избежать необходимости заново налаживать линию производства устаревшей детали. Ее можно будет просто скопировать и распечатать. Отвечать за это будет программное обеспечение.