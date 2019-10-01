Россия сократит число пилотируемых запусков к МКС

В 2020 году на Международную космическую станцию отправятся всего два пилотируемых корабля "Союз". Запусков станет меньше, поскольку с начала будущего года на МКС должны начать летать американские корабли.

До этого Россия ежегодно запускала на МКС по четыре космических корабля с экипажами. В 2020 году пуски "Союзов" запланированы на второй и четвертый кварталы. Помимо двух пилотируемых кораблей на МКС запустят три транспортно-грузовых корабля, количество которых не изменится.

В настоящее время российские "Союзы" остаются единственными пилотируемыми кораблями, которые выполняют полеты к МКС. Разработку пилотируемых шаттлов сейчас ведут в США компании Boeing и SpaceX. Между тем в Европейском космическом агентстве планируют отказаться от полетов на МКС на российских кораблях. Европейские космонавты будут использовать в ближайшие годы американские корабли.