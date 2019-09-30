В смартфонах на базе Android появилась функция обнуления всех подписок в Google Play.
Об этом пишет издание Android Police, сообщают "РИА Новости".
Опция позволит одновременно отключить все программы, которые находятся в режиме бета-тестирования, очистить "список желаний", а также отписаться от уведомлений о выходе новых программ или игр.
Для того, чтобы воспользоваться ею, пользователю достаточно лишь зайти в раздел общих настроек телефона и выбрать соответствующий пункт.
Новая функция позволит устранить неполадки в работе гаджета в случае, если их точная причина неизвестна, пишет Android Police.
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