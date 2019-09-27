Физики предупредили о возможности магнитной бури в субботу

Завтра, 28 сентября, на планете Земля может начаться слабая магнитная буря.

Об этом сообщает официальный сайт лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

На публикацию обратили внимание "РИА Новости".

Сообщается, что буря может пройти в субботу с 03:00 до 12:00 по московскому времени. Вероятность магнитной бури физики оценивают в 40 процентов.

Отметим, что слабые бури могут спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных.