Компания Google включилась в борьбу с дипфейками

Корпорация Google решила внести свой вклад в борьбу с так называемыми дипфейками и, как рассказали сотрудники в блоге компании, выпустила несколько тысяч собственных дипфейков.

Дипфейк — инновационная технология, которая позволяет при помощи нейросетей, 3D-моделирования и искусственного интеллекта создавать фейковые видео, заменяя лица на них. Любой желающий во время интернет-трансляции может "натянуть" на себя "лицо" политика, поп-звезды или известного блогера. Впервые дипфейки появились в конце 2017 года.

Сейчас в "коллекции" от Google три тысячи дипфейков. В компании особо подчеркивают, что создана она для того, чтобы поддержать разработчиков, трудящихся над созданием инструментов идентификации лиц и поиска подделок. Гугловская подборка должна стать своеобразным тренажером для созданных этими разработчиками алгоритмов распознавания фейков.

"Мы твердо верим в поддержку сообщества исследователей, борющихся против потенциального вреда синтетических медиа", — сказано в блоге Google.

К слову, ранее совместный проект по созданию инструментов обнаружения подмены лиц уже создали Microsoft и Facebook. уже объединились в проекте. Главная цель — помочь правительствам разных стран мира, компаниям и средствам массовой информации выявлять синтетические медиа.

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Фото: скриншот GoogleBlog