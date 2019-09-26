NASA смоделировали искривление пространства и времени

Специалисты NASA показали "искривленный мир черной дыры".

Об этом сообщает научное издание Science Alert.

Продемонстрированная Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США модель показывает, как гравитация искажает взгляд человека на окружающий мир.

Визуализация, поясняет Science Alert, имитирует появление черной дыры. Модель показывает мир таким, каким его, например, пишут авторы материала, можно было бы увидеть в кривом зеркале.

Смоделированная черная дыра демонстрирует, что именно имел ввиду Альберт Эйнштейн, говоря об искажающей ткань пространства и времени гравитации.

Смоделированную учеными из Соединенных Штатов Америки визуализацию черной дыры можно посмотреть на видеохостинге YouTube.

Напомним, что под черной дырой в научном сообществе принято понимать область пространства и времени с огромным гравитационным притяжением. Оно настолько велико, что покинуть черный дыру не могут даже объекты, которые движутся со скоростью света — в том числе и кванты самого света.

Ранее Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки подтвердили, что американские летчики встречали НЛО.

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