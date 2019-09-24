Роскомнадзор счел опасным для России новый стриминговый сервис Apple

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что новый стриминговый сервис Apple представляет угрозу для своих российских аналогов. Он призвал Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта о 20-процентном ограничении иностранного капитала в видеосервисах, чтобы ведомство имело возможность заблокировать Apple TV+ на территории России.

Жаров рассказал о своих опасениях в отношении Apple TV+ на форуме "Спектр 2019". Он утверждает, что отечественные стриминговые сервисы окажутся под угрозой, поскольку после запуска Apple TV+ пользователям станут доступны эксклюзивные сериалы и фильмы за подписку, которая в 2-2,5 раза дешевле, чем в российских видеосервисах.

Если поправки к закону "Об информации" все-таки будут приняты, то компании Apple придется согласовывать свою стриминговую деятельность в РФ с государственной комиссией. Если компания откажется выполнять требования комиссии, Роскомнадзор имеет право заблокировать Apple TV+.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Apple TV+ анонсировало новое шоу. Apple TV + выйдет осенью этого года, когда на наши экраны выйдет более 100 новых оригинальных фильмов и сериалов, и, к счастью, Apple решила познакомить поклонников с некоторыми из них, включая наш первый взгляд на новую Apple Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. ТВ + комедия Утреннее шоу.

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