Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что новый стриминговый сервис Apple представляет угрозу для своих российских аналогов. Он призвал Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта о 20-процентном ограничении иностранного капитала в видеосервисах, чтобы ведомство имело возможность заблокировать Apple TV+ на территории России.
Жаров рассказал о своих опасениях в отношении Apple TV+ на форуме "Спектр 2019". Он утверждает, что отечественные стриминговые сервисы окажутся под угрозой, поскольку после запуска Apple TV+ пользователям станут доступны эксклюзивные сериалы и фильмы за подписку, которая в 2-2,5 раза дешевле, чем в российских видеосервисах.
Если поправки к закону "Об информации" все-таки будут приняты, то компании Apple придется согласовывать свою стриминговую деятельность в РФ с государственной комиссией. Если компания откажется выполнять требования комиссии, Роскомнадзор имеет право заблокировать Apple TV+.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Apple TV+ анонсировало новое шоу. Apple TV + выйдет осенью этого года, когда на наши экраны выйдет более 100 новых оригинальных фильмов и сериалов, и, к счастью, Apple решила познакомить поклонников с некоторыми из них, включая наш первый взгляд на новую Apple Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. ТВ + комедия Утреннее шоу.
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