РКН начал установку оборудования для изоляции Рунета в случае угрозы

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ведомство приступило к установке оборудования на сетях провайдеров, которое изолирует Рунет в случае угрозы. По его словам, тестирование системы безопасности российского сегмента интернета начнется в конце сентября. По плану, тестирование должно завершиться к началу ноября.

"Пока планируем тестировать оборудование в легком режиме. Посмотрим на трафик, падает ли он, либо не падает. Проверим работу различных сервисов. Потом уже будем проводить стресс-нагрузку в боевом режиме. Сейчас всё идет нормально. Когда будут конкретные результаты, я буду готов ими поделиться", - пояснил Жаров.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о законе о "суверенном рунете", который был принят Советом Федерации РФ весной 2019 года. Новый закон призван блокировать доступ к любым сетевым ресурсам представляющим угрозу информационной безопасности страны. Как это будет осуществимо на практике, пока не понятно, в соседнем Китае аналогичная система работает уже более 10 лет и, например, писать в Facebook или WhatsApp жители поднебесной не могут. Великому русскому файрволу все-таки быть, но разработчики законопроекта не считают сравнение с китайскими инструментами сетевой цензуры уместным.

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