Xiaomi представила смартфон с экраном и на лицевой, и на задней панели

Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi Mix Alpha.

Об этом сообщает российское интернет-издание TJ.

Заявленная площадь экрана гаджета составляет 180% его лицевой поверхности. Дело в том, что часть экрана будет размещена и на задней панели смартфона.

Цена устройства — 19 999 юаней, что равняется примерно 180 тысячам рублей. Xiaomi планирует запустить Mi Mix Alpha в мелкосерийное производство да конца текущего года.