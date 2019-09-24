Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi Mix Alpha.
Об этом сообщает российское интернет-издание TJ.
Заявленная площадь экрана гаджета составляет 180% его лицевой поверхности. Дело в том, что часть экрана будет размещена и на задней панели смартфона.
Цена устройства — 19 999 юаней, что равняется примерно 180 тысячам рублей. Xiaomi планирует запустить Mi Mix Alpha в мелкосерийное производство да конца текущего года.
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