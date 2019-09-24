Ученые из России и США создали лазер для уничтожения астероидов

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени Королева совместно с коллегами из Университета Эмори в США создали мощную лазерную установку, способную уничтожать астероиды.

Принцип работы лазера был придуман профессором химии Университета Эмори Майклом Хэвеном. В разрядной камере, наполненной атомами инертных газов, путем накачки образуется мощное излучение диодных лазеров. Затем лазеры приводят в возбуждение мощным электрическим зарядом, который формирует лучевой поток.

Помимо применения в космосе, ученые считают, что изобретение можно использовать и в промышленных областях для создания мощных источников излучения.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как в 2011 году российские ученые предлагали уничтожать астероиды ядерным оружием. Специалисты рассматривали два возможных сценария борьбы с небесными телами. Взрыв может происходить либо непосредственно на поверхности астероида, чтобы разбить его на куски поменьше, либо рядом, чтобы изменить направление движения небесного тела.

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