Ученые: мозг специально "стирает сны"

Группа японско-американских ученых из Национального института неврологических расстройств и инсульта в США и Нагойского университета обнаружили специальную группу клеток в мозге, которая занимается "очисткой сновидений". Об этом сообщило научное издание Science.

Клетки обнаружили во время эксперимента над мышами. Ученые проверяли работу их гипоталамуса и нашли интересную способность. Группа отдельных клеток производит меланин-концентрирующий гормон, который отвечает за аппетит и принимает участие в регуляции фазы сна.

Затем исследователи начали экспериментировать над клетками. Одной группе мышей отключали клетки, вырабатывающие меланин-концентрирующий гормон, а затем проверяли их способность к запоминанию. Они показали лучший результат, чем та группа мышей, у которых клетки вырабатывали гормон. Тогда ученые пришли к выводу, что забывание - это такой же активный процесс, как и запоминание.

Примечательно, что человек наблюдает сновидения именно в фазу быстрого сна, которая контролируется гипоталамусом. Поэтому сны автоматически забываются.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, почему люди забывают сны. Замеряя интенсивность мозговой деятельности в разных отделах головного мозга, нейрологи из Калифорнийского технологического института приблизились на несколько шагов к пониманию устройства человеческой памяти. Их исследования позволили узнать немного больше о том, как формируются, передаются и сохраняются воспоминания.

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