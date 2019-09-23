Россия собирается ратифицировать Парижское соглашение по климату

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил на совещании с вице-премьерами, что подписал постановление о ратификации Парижского договора по климату. По его мнению, России необходимо принять участие в этом соглашении.

Медведев сообщил, что климатические изменения угрожают экологическому балансу и могут спровоцировать глобальные изменения в ключевых отраслях, например, в сельском хозяйстве. Ранее о возможной ратификации Парижского соглашения по климату писал Bloomberg. Согласно информации источников издания, Владимир Путин поручил ратифицировать Парижское соглашение по климату на заседании правительства.