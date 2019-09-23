Российские ученые создали мясо в лабораторных условиях

Пресс-служба "Очаковского комбината пищевых ингредиентов" сообщила, что искусственное мясо может появится на российских прилавках к 2023 году. По информации комбината, российские ученые смогли в лабораторных условиях создать искусственное мясо.

Результатом двухлетней работы исследователей стали первые 40 грамм искусственного мяса, выращенного в России. Себестоимость этих 40 грамм мяса оценили в 900 тысяч рублей. Эксперты комбината подсчитали, что уже через пять лет стоимость культивируемого мяса в рознице может составить 800 рублей за один килограмм.