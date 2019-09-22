Австралия будет участвовать в освоении Луны и Марса вместе с NASA

Австралия будет участвовать в освоении Луны и Марса вместе с американским Национальным управлением по исследованию космического пространства (NASA). Соответствующее соглашение подписали заместитель главы NASA Джим Морхард и руководитель Австралийского космического агентства Меган Кларк.

Австралия присоединилась к программе по исследованию спутника Земли Artemis. Предполагается, что стороны будут сотрудничать в области робототехники, автоматики и искусственного интеллекта.

"Для нас честь, что наши друзья из Австралии помогут нам в миссии по возвращению на Луну к 2024 году. У нас установились очень крепкие отношения", - прокомментировали соглашение в NASA.

Правительство Австралии инвестирует более 150 миллионов долларов в программы американского космического агентство. Это позволит создать новые рабочие места и будет способствовать экономическому росту страны, уверены австралийские власти.