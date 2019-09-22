Австралия будет участвовать в освоении Луны и Марса вместе с американским Национальным управлением по исследованию космического пространства (NASA). Соответствующее соглашение подписали заместитель главы NASA Джим Морхард и руководитель Австралийского космического агентства Меган Кларк.
Австралия присоединилась к программе по исследованию спутника Земли Artemis. Предполагается, что стороны будут сотрудничать в области робототехники, автоматики и искусственного интеллекта.
"Для нас честь, что наши друзья из Австралии помогут нам в миссии по возвращению на Луну к 2024 году. У нас установились очень крепкие отношения", - прокомментировали соглашение в NASA.
Правительство Австралии инвестирует более 150 миллионов долларов в программы американского космического агентство. Это позволит создать новые рабочие места и будет способствовать экономическому росту страны, уверены австралийские власти.
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Почему история СССР не закончилась, решения о его ликвидации юридически ничтожны и подлежат отмене? Возможно ли спустя 30 лет восстановить Советский Союза? Обо всем этом и многом другом в главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал депутат Государственной Думы Евгений Федоров.