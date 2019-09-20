Институт развития интернета провел опрос, чтобы определить предпочтения россиян среди онлайн-сервисов. Самыми значимыми ресурсами для жителей России стали государственные порталы, которые позволяют госуслуги в цифровом формате, обучающие курсы, а также возможность приобретения лекарственных средств в интернете.
35% опрошенных отметили важность получения госуслуг в дистанционном режиме. Еще 29% респондентов рассказали о предпочтении в онлайн-покупках лекарственных препаратов и их доставка. Еще 26% участников опроса предпочли заниматься самообразованием в Интернет и проходить онлайн-курсы.
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