Россияне назвали самые популярные онлайн-сервисы

Институт развития интернета провел опрос, чтобы определить предпочтения россиян среди онлайн-сервисов. Самыми значимыми ресурсами для жителей России стали государственные порталы, которые позволяют госуслуги в цифровом формате, обучающие курсы, а также возможность приобретения лекарственных средств в интернете.

35% опрошенных отметили важность получения госуслуг в дистанционном режиме. Еще 29% респондентов рассказали о предпочтении в онлайн-покупках лекарственных препаратов и их доставка. Еще 26% участников опроса предпочли заниматься самообразованием в Интернет и проходить онлайн-курсы.