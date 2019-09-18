Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Рогозин предложил Турции использовать Байконур

Наука print

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пригласил Турцию совместно с Россией и Казахстаном использовать космодром Байконур. Глава ведомства подчеркнул, что "Роскосмос" готов даже передать турецкой стороне ракеты, чтобы страна могла выводить свои космические объекты в космос.

На данный момент ни один турецкий гражданин еще не летал в космос. В 2005 году Анкара разработала Национальную программу космических исследований. В программе была заложена подготовка турецких космонавтов, а также первый запуск турецкой ракеты, который планировали осуществить в 2014 году. Однако планы так и остались нереализованными. В 2018 году власти Турции создали Национальное космическое агентство.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Россия может подготовить турецкого космонавта в качестве туриста. Об этом рассказал начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

Читайте также:

В США отказались доставлять туристов на МКС из-за отсутствия желающих

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы космос турция рогозин байконур роскосмос
Обсудить
Актуальная аналитика
Зрение
Дистрофией Фукса, влияющей на зрение, часто страдают люди старше 30 лет
Здоровье
Что происходит с Заворотнюк — виновато ли ЭКО
Военные новости
Франция направляет в Саудовскую Аравию экспертов для расследования атаки дронов
Новости Все >
Рогозин предложил Турции использовать Байконур
Рогозин отметил роль борьбы с астероидами в международных отношениях
Преимущества покупки офисной мебели через интернет
Кокорин принял участие в съемках для "Зенита"
Польша не пропустила на совещание ОБСЕ крымского депутата
Минск не считает интеграцию с РФ угрозой независимости Белоруссии
Экс-футболист "Зенита" Риксен скончался от смертельной болезни
Кравченко: Украина готовит отвод войск в Донбассе
Участники экономического форума "Точка роста" пройдут обучение в РМОУ
Ульяновскую чиновницу не стали увольнять за фото из "шоколадной" ванны
Последние материалы
Дистрофией Фукса, влияющей на зрение, часто страдают люди старше 30 лет
Рогозин отметил роль борьбы с астероидами в международных отношениях
Преимущества покупки офисной мебели через интернет
Кокорин принял участие в съемках для "Зенита"
Польша не пропустила на совещание ОБСЕ крымского депутата
Минск не считает интеграцию с РФ угрозой независимости Белоруссии
Экс-футболист "Зенита" Риксен скончался от смертельной болезни
Кравченко: Украина готовит отвод войск в Донбассе
Участники экономического форума "Точка роста" пройдут обучение в РМОУ
Ульяновскую чиновницу не стали увольнять за фото из "шоколадной" ванны
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Технологии
Изобретение Илона Маска - бомба замедленного действия

Илон Маск, которого не устают восхвалять, сравнивая с Тони Старком, Железным человеком из комиксов, наконец-то, представил общественности новый проект. Это устройство представляет собой нейроинтерфейс, как анонсируется, необычный девайс сделает возможным прямое общение человека с компьютером.

Изобретение Илона Маска - бомба замедленного действия
Миссия выполнима: Украина может вернуть Крым и Донбасс
Новости Украины
Миссия выполнима: Украина может вернуть Крым и Донбасс
Российский шоу-бизнес
Родители Богомолова ушли со свадьбы после откровенного танца Собчак
Военные новости
В Черное море вошел предназначенный для переброски войск корабль США
Новости Украины
Миссия выполнима: Украина может вернуть Крым и Донбасс

Владимир Зеленский не ставит невыполнимых задач, обещая вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс. Потому что СССР, развалившись, "дал свободу" Прибалтике.

Миссия выполнима: Украина может вернуть Крым и Донбасс
Polityka: многие в США и Европе восхищаются "славянином на корточках"
Мир. Новости мира
Polityka: многие в США и Европе восхищаются "славянином на корточках"
Экономика
Опрос: 59% россиян не имеют никаких сбережений
Новости Украины
Освобожденный Сенцов рассказал о запрете на телефоны в тюрьмах России
Евросоюз
В Чехии экс-бойцу батальона "Азов" отказали во въезде в Евросоюз

Назария Кравченко признали нежелательным для въезда на территорию Европейского союза лицом.

В Чехии экс-бойцу батальона "Азов" отказали во въезде в Евросоюз
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
Наука и техника
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
Юг
"Таврида" может стать вторым официальным названием Крыма
Мир. Новости мира
Polityka: многие в США и Европе восхищаются "славянином на корточках"
Константин Кузнецов Что происходит с Заворотнюк — виновато ли ЭКО Константин Кузнецов Соломон Соловьев Рожденные 18 сентября - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Россия работает на статус Эстонии и самооценку Кальюлайд Любовь Степушова
Комментарии
Политолог оценил слова Турчинова о предотвращении войны с Россией
ФОМ: экономический кризис в России замечают 62% россиян
Разработчики отечественного ПО попросили 70 млрд рублей господдержки
В Киеве посчитали, что жители Крыма захотят вернуться в состав Украины
ФОМ: экономический кризис в России замечают 62% россиян
СИЗО-8 Сергиева Посада: череда беззакония и беспредела
В Киеве посчитали, что жители Крыма захотят вернуться в состав Украины
СИЗО-8 Сергиева Посада: череда беззакония и беспредела
Разработчики отечественного ПО попросили 70 млрд рублей господдержки
СИЗО-8 Сергиева Посада: череда беззакония и беспредела
СИЗО-8 Сергиева Посада: череда беззакония и беспредела
В РФ рассказали о ракете с "недостижимой для конкурентов дальностью"
Американский эксперт спрогнозировал победу США на рынке СПГ
В Приморье мигрантам запретили работать в такси, автобусах и маршрутках
СК возбудил дело после нападения браконьеров из КНДР на пограничников
СИЗО-8 Сергиева Посада: череда беззакония и беспредела
Глава МИД Украины: Западу тяжело соблюдать санкции против России
Парад ЖКХ в Москве состоялся "по просьбам трудящихся"
Путин: РФ подготовит симметричный ответ на угрожающие ей действия США
Общество готово к серьезным изменениям в сфере абортов
Преподаватель английского не узнала Нурмагомедова на экзамене
История и современность
Гиперион: странная луна Сатурна с еще более странными кратерами
Гиперион: странная луна Сатурна с еще более странными кратерами
Битва при Бувине: победа французов и усиление королевской Франции
Битва при Бувине: победа французов и усиление королевской Франции
Франция направляет в Саудовскую Аравию экспертов для расследования атаки дронов
Франция направляет в Саудовскую Аравию экспертов для расследования атаки дронов
Президент Ирана обвинил коалицию США в развязывании военного конфликта
Президент Ирана обвинил коалицию США в развязывании военного конфликта
В РФ рассказали о ракете с "недостижимой для конкурентов дальностью"
В РФ рассказали о ракете с "недостижимой для конкурентов дальностью"
Состояние раненных в Японском море пограничников остается стабильным
Состояние раненных в Японском море пограничников остается стабильным
Маньчжурский инцидент: как Япония начала многолетнюю войну в Китае
Маньчжурский инцидент: как Япония начала многолетнюю войну в Китае
Швейцарский поход Суворова: как союзники помешали русским победить
Швейцарский поход Суворова: как союзники помешали русским победить
Соцопрос: две трети россиян устали от мигрантов
Соцопрос: две трети россиян устали от мигрантов
ВМС США официально подтвердили контакт с НЛО
ВМС США официально подтвердили контакт с НЛО
Фотогалереи
Ferrari: медленно, но дорого 5 Фото Ferrari: медленно, но дорого
Чтобы помнили: Алексей Баталов 8 Фото Чтобы помнили: Алексей Баталов
Главное, чтобы костюмчик сидел 8 Фото Главное, чтобы костюмчик сидел
Эти загадочные дикие племена 9 Фото Эти загадочные дикие племена
Что бы это значило... 8 Фото Что бы это значило...
Домашнее
Пить чай полезнее, чем обычную воду
Какие продукты можно есть на ночь глядя?
Как помочь ребенку поправить успеваемость в школе
Сода - уникальный и незаменимый помощник в быту
На кетогенной диете можно сбросить до 12 килограммов за полгода
Добавки с ненасыщенными жирными кислотами Омега-3: пить или не пить
Фаговая терапия предотвращает инфекцию холеры
Восемь рецептов народных средств, которые помогут вылечиться от простуды
В Астрахани главврача детской больницы уволили за избиение заведующей
В Астрахани главврача детской больницы уволили за избиение заведующей
В Тоцком районе 8-летний мальчик наелся таблеток и получил отравление
В Тоцком районе 8-летний мальчик наелся таблеток и получил отравление
6 опасных бьюти-советов
6 опасных бьюти-советов
Финансовая сторона отношений: кто за что платит
Финансовая сторона отношений: кто за что платит
Ольга Бузова допустила ошибки в меню BUZfood
Ольга Бузова допустила ошибки в меню BUZfood
Родные Юлии Началовой вступили в права наследства
Родные Юлии Началовой вступили в права наследства
Шнурова могут посадить из-за жалоб чиновницы
Шнурова могут посадить из-за жалоб чиновницы
Тушь с истекшим сроком годности может привести к слепоте
Тушь с истекшим сроком годности может привести к слепоте
В Усть-Мае после урагана восстановлено здание культурного центра
В Усть-Мае после урагана восстановлено здание культурного центра
Как без особых усилий поддерживать чистоту в доме
Как без особых усилий поддерживать чистоту в доме
Забавные фото
Самые знаменитые стены 6 Фото Самые знаменитые стены
Не тронутые цивилизацией 8 Фото Не тронутые цивилизацией
Обыкновенное чудо 10 Фото Обыкновенное чудо
Кошки: им угрожает исчезновение 8 Фото Кошки: им угрожает исчезновение
"Чудо-остров, жить на нем легко и просто" 8 Фото "Чудо-остров, жить на нем легко и просто"
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ