Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пригласил Турцию совместно с Россией и Казахстаном использовать космодром Байконур. Глава ведомства подчеркнул, что "Роскосмос" готов даже передать турецкой стороне ракеты, чтобы страна могла выводить свои космические объекты в космос.
На данный момент ни один турецкий гражданин еще не летал в космос. В 2005 году Анкара разработала Национальную программу космических исследований. В программе была заложена подготовка турецких космонавтов, а также первый запуск турецкой ракеты, который планировали осуществить в 2014 году. Однако планы так и остались нереализованными. В 2018 году власти Турции создали Национальное космическое агентство.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Россия может подготовить турецкого космонавта в качестве туриста. Об этом рассказал начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.
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