Россия и Китай будут совместно раздавать интернет из космоса

Вице-премьер Максим Акимов рассказал об "интересном проекте, который намечается у России с Китаем". По его словам, российские и китайские специалисты вместе займутся созданием низкоорбитальной спутниковой группировки для раздачи высокоскоростного интернета. Также Акимов сообщил о разработке совместных проектов с Китаем в области атомной энергетики.

"Довольно интересный проект у нас намечается с Китаем. Будем вместе создавать группировку низкоорбитальных спутников, которым предстоит раздавать высокоскоростной интернет. Уже приступаем к детальной проработке проекта. На очереди еще несколько важных обсуждений в области атомной энергетики и космоса", - пояснил Акимов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о проекте Илона Маска по созданию глобального интернета с помощью множества спутников. Компания миллиардера уже начала выводить на земную орбиту спутники, с помощью которых будет реализован проект.

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