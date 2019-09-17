В августе текущего года астроном-любитель Итан Чаппель заснял яркую вспышку света в атмосфере Юпитера.
Тогда специалисты предположили, что причиной столь яркого пятна света мог стать астероид, сообщает Naked Science.
Астрономы из Флоридского технологического института в США пошли дальше и смогли не только восстановить траекторию полета астероида, но и измерить его физические свойства.
Выяснилось, сообщает Naked Science, что объект был порядка 20 метров в диаметре и имел массу около 450 тонн. Астероид, врезавшийся с Юпитером, на половину состоял из железа, а на вторую половину — из минералов, которые в изобилии встречаются и на планете Земля.
Согласно официальным данным, ежегодно с Юпитером сталкивается по меньшей мере 20 объектов. Но наблюдать их напрямую астрономом удается крайне редко. Поэтому Итан Чаппель, сделавший снимок астероида в атмосфере Юпитера в августе этого года, в каком-то смысле является первооткрывателем.
Ранее стало известно, что российского специалиста по защите от астероидов подозревают в государственной измене.
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