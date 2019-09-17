ВМС США подтвердили встречу американских летчиков с НЛО

ВМС США подтвердили, что демонстрирующие неопознанные летающие объекты видеозаписи являются подлинными.

Об этом сообщает научно-популярное издание Naked Science.

Напомним, что весной текущего года журналисты из The New York Times поговорили с летчиками Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки, которые при выполнении полетов у побережья страны столкнулись с неопознанными летающими объектами.

Истребители, которыми управляли летчики, засняли НЛО.

Один из НЛО был якобы похож на волчок, двигающийся против ветра. Военные летчики рассказали изданию, что у объектов не было двигателей. При этом, рассказали летчики, те демонстрировали маневры, на которые не способны ни один из существующих самолетов или же, например, вертолетов.

Военно-морские силы США, сообщает Naked Science, подтвердили, что видеозаписи, на которых присутствуют неопознанные летающие объекты, подлинные. Но командование ВМС, отметим, затруднилось сказать, что именно видно на представленных кадрах.

Официальный представитель Военно-морского флота Соединенных Штатов Америки Джозеф Градишер заявил, что руководство считает показанные в видеозаписях объекты "неопознанными воздушными явлениями".

Ранее летчик Райан Грэйвз рассказал другому изданию The Drive, что встречал неопознанные летающие объекты не только над территорией США, но и в других местах — над Средиземным морем и Персидским заливом.

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