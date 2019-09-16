"Роскосмос" может начать выдавать космонавтам огнестрельное оружие

"Роскосмос" изучает возможность возвращения огнестрельного оружия в состав носимого аварийного запаса российских космонавтов.

Об этом агентству новостей РИА рассказали в пресс-службе государственной корпорации.

Напомним, что сегодня в носимом аварийном запасе российских космонавтов пистолета нет. Туда входят, например, аптечка, радиостанция, спички, швейные принадлежности, набор рыболовных снастей, фонарик, свистки, мачете, шесть литров воды, а также шесть комплектов питания на трех человек.

С самого первого полета в космос — полета Юрия Гагарина — космонавтам давали с собой пистолет Макарова. В 2007 году же космонавтам огнестрельное оружие выдавать по целому ряду причин перестали.