Астероид, ставший причиной массового вымирания динозавров, также вызвал гигантское цунами. К такому выводу пришла международная группа исследователей, которые пытаются выяснить, как развивались события сразу после одного из самых значительных событий в истории Земли.
Как уточняет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые проанализировали образцы из глубокой скважины в кратере Чиксулуб в Мексике, который появился после падения астероида диаметром около 10 км. Именно этот астероид, по предположениям специалистов, стал причиной массового вымирания в конце мелового периода.
В образцах породы из кратера исследователи обнаружили химические вещества, вероятно принесенные туда волной цунами высотой в несколько сотен метров. Вода полностью затопила кратер в течение нескольких дней после падения астероида.
"Вещества появились в кратере, скорее всего, благодаря тому, что цунами перенесло почвенный и наземный растительный мусора", - считают ученые.
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