Рассекречены документы о первой в истории лунной программе

"Роскосмос" опубликовал документы о первой советской программе освоения Луны. В архиве можно найти постановление ЦК КПСС о разработке первых космических аппаратов, справки о траекториях полета на Луну, а также записку М. К. Тихонравова "Об искусственном спутнике Земли".

Публикация документов приурочена к 60-й годовщине запуска ракеты-носителя "Восток-Л". 12 сентября 1959 года ракета стартовала с космодрома Байконур. Она доставила на Луну советскую станцию, которая стала первым "прилунившимся" космическим аппаратом.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала размышления обозревателя BBC, который рассматривал вариант выигрыша Советского Союза в лунной гонке. По его мнению, СССР внесли огромный вклад в освоение Луны. Также эксперт утверждал, что Советский Союз мог обогнать США в Лунной гонке, если бы на пару лет пораньше запустил программу H1 с Алексеем Леоновым.

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