Астрономы разглядели дождь на экзопланете К2-18b, которая расположена на другом конце галактики - в созвездии Льва на расстоянии 110 световых лет от Земли. Согласно исследованиям, планета K2-18b является практически полным двойником нашей планеты.
Единственное различие между Землей и K2-18b - это размер, экзопланета в два раза больше. На экзопалнете наблюдается вполне пригодная температура для жизни живых организмов, также исследователи обнаружили там воду и даже водяной пар.
Дождь, который обнаружили астрономы на K2-18b, идет очень необычным образом. Капли воды испаряются прямо в воздухе, не достигая поверхности планеты. Это происходит из-за высокого давления. Примечательно, что на планете отсутствует кислород, а атмосфера состоит из гелия и водорода, поэтому ученые сомневаются в наличии жизни на планете.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как ученые обнаружили несколько интересных планет в созвездии Льва. Среди обнаруженных небесных тел была и K2-18b.
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