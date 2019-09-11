Российские специалисты обнаружили в арктической зоне Ямало-Ненецкого автономного округа оазисы в местах активного таяния мерзлоты. Об этом сообщает пресс-служба Томского государственного университета.
"Мы обнаружили бугры с мелкими озерами между ними, покрытые буйной растительностью", - отмечается в сообщении.
По словам ученых, подобные оазисы появились в тундре из-за таяния подземного льда и последующего неравномерного проседания почвы. Лед был задет во время добычи песка, затем верная мерзлота в процессе таяния начала обогащать почву минералами. Это привело к активному прорастанию семян трав и злаков. В оазисах появились ромашки, одуванчики, полярные маки, несколько видов полыни, злаков, осоки, хвощ и ивы.
Феномен, обнаруженный исследователями, говорит о том, что даже в условиях короткого вегетационного периода - около двух месяцев - можно получать богатый урожай травы и кустарников и использовать их для кормов.
При этом ученые не исключают, что в ближайшие годы в арктической зоне появятся животные, для которых этот ареал не является типичным.
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