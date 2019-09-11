Российские космонавты мало занимаются наукой на МКС

Центр подготовки космонавтов сообщил о существенном снижении научной работы, которую проводят российские космонавты на МКС. В ЦПК связывают это с событием 2017 года, когда российский экипаж на МКС был уменьшен с трех до двух человек.

Специалисты ЦПК приводят неоспоримый аргумент - количество времени, которое приходиться тратить экипажу на обслуживание Международной космической станции, увеличилось. Из-за этого экипаж не успевает заниматься исследованиями и наукой.

Напомним, Россия планирует восстановить численность своего экипажа на МКС в 2020 году после запуска нового модуля "Наука", который должен пристыковаться к станции. Модуль оснащен стойками с научной аппаратурой, а также одним спальным местом.