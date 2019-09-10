В глубине амазонского Национального парка Тефе археологи обнаружили следы пяти поселений доколумбовой эпохи, сообщает Amazonas Noticias.
Их изучением в течение месяца занимались 40 специалистов. По их мнению, ранее амазонские леса населяли многочисленные аборигены. Каждое из найденных поселений так или иначе связано с другими. У лесных жителей были погребальные урны, посуда из керамики — все эти артефакты нашли, возраст части находок может превышать два тысячелетия.
Кроме того, обнаружена роща бразильского ореха, уходящая вглубь леса на 400 метров и нуждающаяся в человеческом уходе. Скорее всего, именно аборигены выращивали деревья.
По оценкам археологов, численность населения Амазонии в предшествовавший португальскому владычеству период могла доходить до 10 млн человек. Потом коренное население сокращалось, и лес занимал освоенную некогда территорию, так что исследователи XIX века не находили и следа от былых поселений.
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